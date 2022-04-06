أنقرة (زمان التركية) – اتهمت تونس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتم استدعاء السفير التركي لإبلاغه احتجاج الحكومة على تعليق الرئيس رجب طيب أردوغان على حل البرلمان.

أدانت وزارة الخارجية التونسية انتقاد أردوغان قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، حل البرلمان واصفة إياها بالتدخل المرفوض في الشؤون الداخلية لتونس.

وأوضحت الخارجية في بيانها أن تونس أعربت عن صدمتها من تصريحات الرئيس التركي وترفضها، مفيدة أنها تسعى لإقامة علاقات وطيدة مع الدول الحليفة غير أنها ملتزمة باستقلالية قراراتها وترفض الاعتداء على سيادتها.

وعبر تويتر نشر وزير الخارجية التونسي، عثمان الجراندي، تغريدة أعلن خلالها إجرائه اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، حول الأمر مشيرا أيضا إلى استدعاء السفير التركي لدى تونس إلى مقر الخارجية التركية لإبلاغه برفض الجانب التونسي لتصريحات أردوغان الأخيرة.

وتفاقمت الأزمة السياسة في تونس الأسبوع الماضي، حيث وصف الرئيس التونسي الجلسة التي عقدها عن بعد مجلس النواب الذي تم تعليق أعماله في يوليو/ تموز عام 2021 “بالمحاولة الانقلابية” وأعلن حل البرلمان.

وتضمنت الجلسة التي شارك بها أكثر من نصف نواب البرلمان التصويا على إلغاء قرارات الرئيس بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.

وعقب الجلسة استدعت فرق مكافحة الإرهاب زعيم المعارضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونواب آخرين للإدلاء بإفاداتهم.

وكان الغنوشي قد أعلن أنهم سيواصلون عقد جلسات البرلمان عبر الإنترنت.

ماذا قال أردوغان؟

كان أردوغان قد أدلى بتصريحات صحفية مطلع الأسبوع أعرب خلالها عن حزنه لحل البرلمان التونسي الذي عقد جمعية عمومية في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي وفتح تحقيقا ضد النواب المشاركين في الجلسة.

وأوضح أردوغان أنه يأمل ألا تضر هذه التطورات بالعملية الانتقالية المتواصلة لإقامة الشرعية الديمقراطية في تونس مشددا على أهمية تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات.

وأضاف أردوغان أن العملية الانتقالية لن تنجح سوى بحوار شامل وبناء بمشاركة جميع فئات المجتمع بما يشمل أيضا البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية مفيدا أن الديمقراطية هي النظام الناجم عن احترام المعينين والمنتخبين لبعضهما البعض.

ووصف أردوغان التطورات في تونس بأنها تشويه للديمقراطية، قائلا: “حل البرلمان المنتخب قرار مثير للتساؤلات حول مستقبل تونس وبمثابة ضربة لإرادة الشعب التونسي. تركيا ستواصل مساندة تونس الشقيقة وشعبها خلال تلك المرحلة الخطيرة”.