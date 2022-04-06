أنقرة (زمان التركية) – نمت شركة التأمين التي أسسها وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، ونجله، أنجين بوتيرة متسارعة.

وخلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار المنصرمين فازت الشركة، التي تقدم خدمات التأمين عبر الانترنت باسم شركة Esigortan لخدمات وكالة التأمين، بوكالة سبع شركات تأمين كبرى.

تم تأسيس الشركة في يناير/ كانون الثاني من عام 2021 وفي الثالث من مارس/ آذار الماضي تم تسجيل العلامة التجارية الجديدة للشركة “Sigorta7” لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التابع لوزارة التجارة التركية.

ويستغل سوليو منصبه القوي في الحكومة والحزب الحاكم، في تحقيق أرباح عبر شركته.

وكانت عائلة سويلو قد صرحت العام الماضي وقت ظهور الشركة أن الشركة ليست نشطة.

وأفاد البيان الصادر عن الشركة أنه لا يوجد أي نشاط أو فعالية تجارية بالوقت الحالي فيما يتعلق بشركة esigortan.net.

ويتضمن نشاط الشركة “تقديم خدمات التأمين الإلكترونية”.

وبلغ حجم الرأس مال التأسيسي للشركة نحو 100 ألف ليرة، حيث يتقاسم سويلو ونجله أسهم الشركة بالتساوي.

وتم اختيار نجل سويلو، الذي يمتلك 50 في المئة من أسهم الشركة، رئيسا لمجلس إدارتها لمدة عام.

وتشير السجلات الرسمية إلى تعهد سليمان سويلو بسداد 50 ألف ليرة نقدا نظير 500 سهما تبلغ قيمة كل منها 100 ألف ليرة.

هذا وتم تحديد مقر الشركة بالمقر نفسه لشركة أنجين لخدمات التأمين والوكالة التي سبق وأن أسستها العائلة في عام 1996.