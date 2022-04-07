أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أوروبية تراجع أعداد السجناء والأطفال الرضع داخل السجون الأوروبية مقارنة بعام 2020، غير أن نظام العقوبات التركي لم يسجل تطورا إيجابيا.

وفق التقرير السنوي لمجلس أوروبا للإحصاءات الجنائية لعام 2021، واصلت تركيا صدارتها للقائمة من حيث عدد الأطفال الرضع داخل السجون وعدد السجناء المرتفع مقارنة بالتعداد السكاني.

تضم السجون التركية نحو 30 ألف شخص بتهم “الإرهاب” لتصبح بهذا الدولة الوحيدة التي تسجل زيادة كبيرة في أعداد السجناء خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأشار تقرير المجلس الأوروبي إلى وجود 397 طفل رضيع رفقة أمهاتهم داخل السجون في تركيا.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الأطفال الرضع داخل السجون بواقع 330 طفل رضيع، ثم بولندا في المرتبة الثالثة بواقع 53 طفل رضيع.

كانت السجون التركية تضم 803 طفل رضيع خلال 2019، حيث شهد عام 2020 تراجع عدد الأطفال الرضع داخل السجون في تركيا إلى النصف، غير أنه لا يزال مرتفعا.

ويبلغ إجمالي عدد الأطفال الرضع داخل السجون بالدول الأعضاء في المجلس الأوروبي نحو 947 طفلا، حيث يتجاوز عدد الأطفال الرضع داخل السجون في تركيا إجمالي عددهم في 45 دولة باستثناء روسيا.

تركيا بها أعلى عدد سجناء

وسجلت تركيا أيضا أعلى عدد سجناء بالنسبة للتعداد السكاني مثلما فعلت العام الماضي، حيث تضم السجون في تركيا 321 سجين لكل 100 ألف مواطن.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بواقع 307 سجين من كل 100 ألف مواطن ثم جورجيا في المرتبة الثانية بواقع 230 سجين لكل 100 ألف مواطن.

ويبلغ متوسط هذه النسبة في الدول الواردة ضمن الدراسة نحو 105 سجين لكل 100 ألف مواطن.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد روسيا في عدد المعتقلين، حيث يوجد 479 ألف سجين داخل السجون في روسيا التي يبلغ تعدادها السكاني 146 مليون نسمة. وتضم السجون في تركيا، التي يبلغ تعدادها السكاني 84 مليون نسمة، نحو 272 ألف سجين.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة عقب تركيا بواقع 59 ألف سجين فقط من إجمالي 83 مليون نسمة.

وتصدرت تركيا القائمة بفارق كبير في عدد المعتقلين بتهمة الإرهاب، حيث تضم السجون التركية أكثر من 30 ألف سجين بتهمة الإرهاب. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بواقع نحو ألف سجين.

هذا وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد السجناء في تركيا منذ عام 2010 في الوقت الذي تراجعت فيه في سائر دول مجلس أوروبا باستثناء أندورا وسان ومارينو اللتين يقل تعدادهما السكاني عن 100 ألف نسمة، إذ تضاعف عدد السجناء في تركيا خلال العشر سنوات الأخيرة.