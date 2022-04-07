أنقرة (زمان التركية) – قال متين أقمان، رئيس جمعية منتجي البيض في تركيا، إن الزيادة في أسعار البيض “حتمية”.

تصريحات أقمان جاءت خلال مشاركته في برنامج الزراعة الذكية الذي يبث على قناة “Bloomberg HT”.

وأوضح أقمان أنه يجب وضع خطة عمل عاجلة ضد ارتفاع البيض في تركيا، محذرا من أنه بخلاف ذلك، قد تظهر نتائج غير مرغوب فيها.

وأشار أقمان إلى أن ارتفاع أسعار البيض في تركيا، يأتي بسبب زيادة تكاليف المدخلات وحالة عدم اليقين في السوق.

كما أكد أقمان أن المنتج الصغير للبيض في تركيا لا يستطيع تحمل ارتفاع الأسعار الحالي.