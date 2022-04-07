أنقرة (زمان التركية) – عرقلت بلدية أسكدار في إسطنبول، التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشاركة رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، في حفل إفطار جمعية أعضاء وخريجي جامعة مرمرة وذلك بعد توجيهها تهديدات لإدارة الجمعية.

عمل أحمد داود أوغلو منذ عام 1995 حتى 1999 بقسم العلاقات الدولية في جامعة مرمرة، كما عمل بعد ذلك عضو هيئة تدريس زائر في جامعة مرمرة.

نائب رئيس حزب المستقبل، مصطفى منتى، قال إنهم تلقوا دعوة لحضور حفل إفطار في مجمع البسفور الحيوي الذي يقع ضمن حدود بلدية أسكدار وتعود ملكيته إلى البلدية غير أنهم لم يتمكنوا من المشاركة.

منتى قال: “تلقى مقر الحزب دعوة وتم دعوة السيد داود أوغلو عبر اتصال هاتفي. نحن أيضا كنا نخطط لزيارة منظمة مدنية في اسكدار من ثم كنا سنشارك في حفل الإفطار”.

وأوضح نائب رئيس حزب المستقبل سبب عجزهم عن المشاركة في حفل الإفطار بقوله: “مع تبقي ساعة على موعد الإفطار تواصل مسؤولو بلدية أسكدار مع قيادات الجمعية وهددوهم بقولهم إن أكسدار هي بلدية الخاصة بالسيد الرئيس وإن مثل هذه الفعالية ستضعهم في مأزق لاحقا. هم أيضا شعروا بالإحراج ونحن بدورنا لم نشارك في حفل الإفطار”.

جدير بالذكر أنه في إطار سياسة التضييق على أحمد داود أوغلو بعد انفصاله عن حزب العدالة والتنمية، صدر قرار بسحب تصريح التشغيل لجامعة “إسطنبول شهير” التي أسسىها مؤسسة العلوم والفنون التي يرأسها داود أوغلو، وتم نقل إدارتها إلى جامعة مرمرة في عام 2020.