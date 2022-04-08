إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أنها ستقدم طعنا ضد قرار إحالة قضية قتله إلى السعودية.

وكتبت جنكيز عبر “تويتر”: “كفاحي من أجل العدالة لجمال لم ينته بعد. ربما قررت المحاكم أنه يمكنها تجاهل الحقيقة بشأن قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أهدأ حيال ذلك. كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال ولقد أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى أن أستمر في العمل”.

وقرر القضاء التركي، أمس الخميس، إحالة قضية محاكمة المتهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية. وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.

وحضر الجلسة محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلون عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها.

وأعلنت المحكمة قرارها خلال الجلسة بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية.