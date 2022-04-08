بروكسل (زمان التركية) – أكد اثنان من كبار قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنهما يتوجهان إلى العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أراضي هذا البلد.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في “تويتر” صورة تظهرها أمام قطار برفقة المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ورئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر.

وأرفقت رئيسة المفوضية الأوروبية هذه الصورة بالنص: “نتوجه إلى كييف”.

وأكد بوريل عبر “تويتر” أيضا مغادرته إلى كييف برفقة فون دير لاين، في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت فون دير لاين قد أعلنت عن زيارتها إلى كييف في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأعربت عن نيتها “بعث رسالة قوية للدعم الثابت إلى الشعب الأوكراني والصراع الذي يخوضه بشجاعة من أجل قيمنا المشتركة”.

ومن المقرر أن يجري قادة الاتحاد الأوروبي في كييف محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل حضور فعالية تقام في العاصمة البولندية وارسو غدا تأييدا لأوكرانيا.