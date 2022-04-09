أنقرة (زمان التركية) -قيمت مجلة “الإيكونوميست” الأسبوعية دور تركيا في الحرب الروسية الأوكرانية وعلاقاتها مع موسكو في عددها الأخير، تحت عنوان “كيف تغازل تركيا الأثرياء الروس؟” .

قالت مجلة “الإيكونوميست”، إن تركيا تبيع الأسلحة لأوكرانيا وترحب بحرارة برؤوس الأموال الروسية.

مر شهر ونصف على الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن القضايا الأخرى التي كانت على جدول الأعمال على الساحة الدولية في هذه العملية الموقف الذي اتخذته تركيا في هذه الأزمة. هناك نقاشات مختلفة حول الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يتبع سياسة خارجية “متضاربة” لفترة طويل ، لتكليف نفسه بدور “محايد ووسيط” في الأزمة الأوكرانية.

وأشار المقال إلى أن تركيا تبيع أسلحة لأوكرانيا بينما تتعامل بالدفء مع الأثرياء الروس.

وأوضح المقال أنه بعد أسابيع قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا، رست في الموانئ التركية يخوتان فائقان الفخامة يخصان الأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش، الذي أدرجته بريطانيا على قائمة العقوبات.

وأضاف المقال: “بصفتها عضوًا في الناتو، فهي تدعم أوكرانيا وتواصل بيع طائرات بدون طيار مسلحة تحطم أعدادًا كبيرة من الدبابات الروسية. لكن انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان لجرائم روسيا كان معتدلاً. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الدلائل على أن تركيا تتحايل على عقوباتها ضد روسيا”.

وورد في المقال أن معظم الأتراك يشعرون بأنهم قريبون من أوكرانيا، إلا أن أردوغان الذي يحاول دوما استفزاز الغرب وتقديم تنازلات لروسيا،لا يريد إفساد علاقته ببوتين.

كما أشار المقال إلى أنه ليس من المستغرب أن ترفض تركيا المشاركة في عقوبات مشتركة ضد روسيا، متابعا: “لطالما كانت البلاد ضد العقوبات لتصبح أداة للسياسة الخارجية. لكن ضجر انتهازية أردوغان في العواصم الغربية آخذ في الازدياد. يعتقد الكثير أن تركيا تستخدم محادثات السلام غير الناجحة كذريعة”.