أنقرة (زمان التركية) – انخفض عدد المليارديرات في تركيا من 27 إلى 24 خلال فترة وباء كورونا، وفق مجلة “فوربس” الأمريكية.

أصدرت مجلة فوربس الأمريكية قائمتها لأغنى أثرياء العالم في عام 2022.

وفي تركيا، احتل مراد أولكر، رئيس مجلس إدارة شركة يلديز القابضة، المرتبة الأولى في تركيا بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار. تراجعت ثروة أولكر، التي بلغت 6.3 مليار دولار في عام 2020، من المرتبة 421 إلى المرتبة 601 في التصنيف العالمي.

واحتل فريد شاهينك المرتبة الثانية في القائمة بثروته البالغة 2.4 مليار دولار. بثروة تبلغ 3 مليارات دولار في عام 2021، احتل شاهينك المرتبة 1292 في قائمة 2022.

كما أُدرج في القائمة إرمان إليجاك، رئيس مجلس إدارة شركة رونيسانس القابضة، الذي بنى القصر الرئاسي، ونهاد أوزدمير، رئيس ليماك، الذي يلفت الانتباه من خلال المناقصات العامة التي حصل عليها.

أغنى رجل في العالم

وعالميا، احتل ايلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا، المركز الأول في العالم بثروة تقدر بـ 219 مليار دولار.

وتراجع جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الذي احتل المركز الأول العام الماضي، إلى المركز الثاني بثروة بلغت 171 مليار دولار.

وبشكل عام انخفض عدد الأشخاص في قائمة فوربس السنوية السادسة والثلاثين لأغنى شخص على هذا الكوكب من 87 إلى 2668. وانخفض إجمالي ثروات هؤلاء بمقدار 400 مليار دولار إلى 12.7 تريليون دولار.

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