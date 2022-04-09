أنقرة (زمان التركية) – نقل صحفي تركي، عن وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو، قوله إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستحق جائزة نوبل.

الكاتب التركي عبد القادر سيلفي المعروف بقربه من الحكومة التركية، أوضح في مقال له أن تشافوش أوغلو قال خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، إن أردوغان يستحق الحصول على جائزة نوبل.

وأضاف تشافوش أوغلو بحسب ما نشر سيلفي: “بالطبع، الشيء المهم هو إحلال السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن ووقف إراقة الدماء. لهذا السبب بالذات، أعتقد أن الرئيس أردوغان يستحق جائزة نوبل للسلام من حيث تتويج جهوده لتحقيق السلام”.

وتابع تشافوش أوغلو: “إذا أظهر زعيم غربي قام بعُشر جهود أردوغان، فسيكون بالفعل أكبر مرشح لجائزة نوبل. فلماذا لا أردوغان؟”.

كما أشار تشافوش أوغلو إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في فلسطين دون أن يفعل أي شيء آخر، ولكن هنا قام السيد الرئيس أردوغان بأشياء كثيرة، لهذا السبب يستحق نوبل.