أنقرة (زمان التركية) – رفعت المملكة المتحدة حظر تصدير الصناعات الدفاعية المفروض على تركيا، فيما تنتظر أنقرة خطوة مشابهة من كندا أيضًا.

في مؤتمر صحفي في بروكسل، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد أن حضر اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، إنه تحدث مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في متابعة للبند الذي نوقش في اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.

وقال جاويش أوغلو: “لقد رفعت المملكة المتحدة قيود التصدير. نحن سعداء بذلك”.

كانت المملكة المتحدة أوقفت في أكتوبر / تشرين الأول 2019 منح تركيا تراخيص تصدير الأسلحة التي قد تستخدم خلال العمليات العسكرية في سوريا ضد القوات الكردية، حلفاء واشنطن وبروكسل.

كما قال وزير الخارجية التركي إن بعض الدول، مثل كندا، اتخذت أيضًا خطوات مماثلة فيما يتعلق بتخفيف القيود في صناعة الدفاع.

وقال جاويش أوغلو إن أهم قضية على جدول الأعمال خلال لقائه الثنائي المزمع مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الأربعاء القادم هي القيود المفروضة على صناعة الدفاع، وأن الطرفين اتفقا على تجاوز هذه المشكلة.

كانت كندا ألغت في أبريل من العام الماضي تراخيص تصدير أنظمة الطائرات بدون طيار التركية عالية التقنية، احتجاجًا على استخدامها في أذربيجان، خلال القتال في ناغورنو كاراباخ عام 2020، دون موافقتها.