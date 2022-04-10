أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن تحالف الأمة -المعارض- لن يناقش اختيار مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية حتى موعد إجراء الانتخابات.

باباجان صرح بذلك خلال مشاركته في برنامج إفطار، أوضح أن قادة الأحزاب الستة، لن يكون يكشفوا عن المرشح المشترك حتى فترة الانتخابات.

بخصوص ما يثار حول الاتفاق على منصور يافاش عمدة أنقرة، مرشحا للمعارضة، قال باباجان: “هناك اتفاق توصلنا إليه مع الرؤساء العامين الآخرين على طاولة الأحزاب السداسية التي تريد استعادة النظام البرلماني، وهو أن المرشح الرئاسي للطاولة الذهبية سيحدد باتفاق أعضاء الطاولة الستة”.

أضاف باباجان “لن نجري أي محادثات حول هذا الموضوع. لن نعبر عن أي رأي. أي أن هذه القضية ليست موضوعنا اليوم. دعنا نقترب قليلاً من الانتخابات، وحينها سيقيم تحالف الأمة كل من ذُكرت أسماؤهم بالفعل”.

يذكر أنه من بين الأسماء التي تم طرحها أيضا على الساحة لمنافسة أردوغان، أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول.

وفي سياق منفصل، تحدث باباجان عن ارتفاع مستويات التضخم في تركيا، حيث قال إن الحكومة أعلنت أن التضخم 61%، بينما هو تخطى 140%.

وأكد باباجان أنه إذا كانت هناك زيادة بنسبة 20% على أي منتج في العالم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن هذه النسبة تكون 120% في تركيا.

وعن إحالة عضو حزب الحركة القومية باكي أرسوي لمجلس تأديبي بسبب انتقاده أوضاع المعيشة، قال باباجان: “كل عضو في حزب العدالة والتنمية، كل عضو في حزب الحركة القومية يعرف ولديه تكلفة معيشية. لا أحد يستطيع أن ينكر هذا. ومن ينكر ذلك يعتبر أنه يعيش على كوكب آخر لا على الأرض. حكام البلاد لديهم موقف عدم جعل الناس يتحدثون. لا يريدون سماع الأشياء السلبية. إذا كنت لا تستطيع قول الحقيقة، فلا يمكنك التوصل إلى حل”.