أنقرة (زمان التركية) – أدلى وزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، بتصريحات مغايرة لما أدلى به الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن التضخم.

وخلال حفل الإفطار السنوي لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين تطرق نبطي إلى معدلات التضخم والغلاء المعيشي، وأوضح أنهم على دراية بالأسعار في الأسواق.

قال الوزير: “نحن نعيش في هذا البلد وعلى دراية بما يحدث في الشوارع والأسواق والطرق والموائد. لا تقلقوا نحن نستخدم الحافلات أيضا. لسنا منعزلون عن هذا العالم، بل نعيش في قلب هذا العالم وهذه الدولة. نعلم ما يريده شباب ونساء ورجال وأطفال ورجال أعمال وموظفين هذا الشعب ونشاركهم الصعوبات”.

وأشار نبطي إلى بذلهم قصارى جهودهم لتجاوز تلك الصعوبات، قائلا: “سنواصل بذل هذه الجهود. واعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول سنشاهد سويا كيف ستتراجع معدلات التضخم في تركيا بمعدل شهري. ستسير الأمور على ما يرام”.

يأتي ذلك بعد أن كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ذكر في تصريحاته الأخيرة أن معدلات التضخم ستتراجع بحلول فصل الصيف وأنها ستتراجع مع انتشار المحاصيل الزراعية.

الصحفي المقرب للحزب الحاكم، عبد القدير سلفي، قد نشر في مقاله خلال الأيام الماضية تصريحات أردوغان بشأن التضخم. وأفاد سلفي في مقاله أن أردوغان أشار إلى تراجع معدلات التضخم خلال فصول الصيف وأن التضخم سيتراجع تلقائيا مع بلوغ المحاصيل الزراعية المنازل.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا تجاوز 61 % مؤخرا.