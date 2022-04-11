أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن تعداد العاطلين عن العمل في تركيا بلغ 3 مليون و579 ألف شخص، خلال شهر فبراير الماضي.

وفق هيئة الإحصاء التركية، تراجع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق، بنحو 178 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق.

وتراجعت نسبة البطالة بنحو 0.5 في المئة لتسجل 10.7 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور 9.3 في المئة وفي أوساط الإناث 13.4 في المئة.

ارتفع عدد العاملين خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنحو 90 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق ليسجل 30 مليون و6 آلاف شخص، في حين لم تسجل نسبة التوظيف أي تغييرات لتظل عند مستوى 46.6 في المئة.

وبلغت نسبة التوظيف 64 في المئة في أوساط الذكور و29.6 في المئة في أوساط الإناث.

فيما تراجعت القوى العاملة بنحو 87 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 33 مليون و585 ألف شخص، حيث تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة بنحو 0.2 نقطة لتسجل 52.2 في المئة.

وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة نحو 70.6 في المئة على صعيد الذكور و34.2 في المئة على صعيد الإناث.

وعلى صعيد الفئة العمرية بين 15 و24 عاما تراجعت نسبة البطالة بنحو 0.6 نقطة لتسجل 20.7 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة في هذه الفئة نحو 17.7 في المئة في أوساط الذكور و26.5 في المئة في أوساط الإناث.

هذا وتراجعت أيضا نسبة القوى العاملة الخاملة، التي تضم القوى العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل والعمالة الناقصة الزمنية، بنحو 0.9 نقطة لتسجل 21.8 في المئة. ويُتوقع أن المعدل المشترك للبطالة الناقصة المرتبطة بالوقت والعاطلين عن العمل بلغ 14.7 في المائة وأن المعدل المشترك للعمالة المحتملة والعاطلين عن العمل يقدر بـنحو 18.1 في المائة.