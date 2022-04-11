أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أنه تم قطع الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا عن 4.5 ملايين أسرة خلال عام 2021، بسبب عدم سداد الفواتير.

وزارة الطاقة والموارد الطبيعية ردت على استجواب مقدم البرلماني أحمد أكين، بشأن قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن عدد من المشتركين.

الوزارة قالت إن عام 2021 شهد قطع الكهرباء مؤقتا عن 2 مليون و776 ألف و461 وحدة سكنية.

وأضاف التقرير أن العام نفسه شهد قطع الكهرباء عن 597 ألف و980 وحدة تجارية و3277 وحدة صناعية و71 ألف و626 عن وحدة ري زراعي، مشيرا إلى أن إجمالي المشتركين الذين تم قطع الكهرباء عنهم خلال العام الماضي بلغ 3 مليون و449 ألفا و344 مشتركا.

وبخصوص الغاز الطبيعي، قالت الوزارة ردًا على الاستجواب إن العام الماضي شهد إصدار 15 مليون و350 ألف فاتورة غاز شهريا وقطع الغاز الطبيعي عن 951 ألف و294 وحدة سكنية.

وأفاد الرد أن قطع الغاز الطبيعي شمل 142 ألف و287 وحدة تجارية ليصل إجمالي الوحدات السكنية والتجارية التي قُطع الغاز الطبيعي عنها خلال عام 2021 إلى مليون و93 ألفا و581 مشتركا.

وتعكس هذه البيانات قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن 4 مليون و542 ألفا و925 مشتركا خلال عام 2021.

وفي تعليق منه على هذه الإحصاءات صرح أكين أن هذه الأرقام تعكس مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل تركيا.