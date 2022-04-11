أنقرة (زمان التركية) – توقع اختصاصي سوق المال التركي سلجوق جاتشار، أن يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا 30 ليرة بحلول نهاية العام.

يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الاثنين 14.74 ليرة تركية.

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بدأت تحدث تقلبات في أسعار الصرف.

وبينما كان هناك نقاش حول كيفية تأثر الأسواق بقرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدأت البيانات المخيفة تأتي من الاقتصاديين.

أدلى سلجوق جاتشار بتصريح خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية، مفاده أن الدولار سيصل إلى 30 ليرة تركية، مشيرا إلى أن الدولار لم ينهار بعد.

وأوضح جاتشار أن البيانات القاسية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيكون لها آثار خطيرة على تركيا.

ولفت جاتشار الانتباه إلى زيادة قدرها 50 نقطة أساس، مؤكدا أن زيادة أسعار الفائدة سيكون له تأثير كبير على الأسواق.

جاتشار أشار إلى أن سعر الدولار تحاول الحكومة خفضه إلى 14 ليرة، لكن الدولار سيقترب من 16 في الأيام المقبلة، ليصل إلى 30 ليرة بحلول نهاية العام.

يذكر أن اختصاصي المال والذهب إسلام ماميش، كان قد قال إن تأثير قرار سعر الفائدة الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو سيظهر، وأضاف أن شهر أبريل هو “الشهر الأخير”، وسيبدأ “السيناريو الكارثي” في مايو ويستمر لأشهر.