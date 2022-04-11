أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي المعتقل منذ نوفمبر 2016، صلاح الدين دميرطاش، إن حزب الشعوب الديمقراطي يمكن أن يرشحه مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا لم تكن هناك عقبات قانونية.

دميرطاش قال إنه إذا حدثت تطورات، فيمكن أن يرشحه حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، ولكن إذا ظل ممنوعا سياسيًا ومسجونا حتى ذلك التاريخ، فقد يتخلى عن ذلك لصالح مرشح آخر.

قال دميرطاش على لسان محاميه: “يمكننا دعم مرشح لديه القدرة والنية والصدق لتنفيذ تلك مبادئ وثيقة موقف حزب الشعوب الديمقراطي التي أعلن عنها في سبتمبر 2021. سننظر فيما إذا كان سيلتزم بالمبادئ بدلاً من الأسماء في ترشيحه للرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، إذا اتخذ حزبنا قرارًا وفقًا للتطورات، فيمكنه ترشيحي، ولكن إذا كنت لا أزال ممنوعًا سياسيًا وسجينًا حتى ذلك التاريخ، فقد يكون الانسحاب لصالح مرشح على جدول الأعمال”.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي رشح صلاح الدين دميرطاش الرئيس السابق في الحزب، خلال انتخابات الرئاسة عام 2018.

وعن احتمال أن يصوت الأكراد لصالح رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول منصور يافاش وأكرم إمام أوغلو إذا ترشحوا للانتخابات الرئاسية، أشار دميرطاش إلى أنهم سيدعمون المرشح الذي يقبل وثيقة موقف حزب الشعوب الديمقراطي المعلنة في سبتمبر 2021.

دميرطاش أضاف أنه ليس من الصواب الإعلان عن أي اسم سيصوت له في الوقت الحالي، ذكر أنه يتابع الجهود التي يقوم بها عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ويميل إلى انتخابه.

وتابع دميرطاش: “أنا شخصيا أرشح السيد أكرم، على الرغم من كل الضغوط عليه، فهو يحاول أن يخدم بقدر ما يستطيع وأن يكون ناجحًا”.

وأكد دميرطاش أنه عندما يعلن تحالف الأمة عن مرشحه، سيبحث حزب الشعوب الديمقراطي الأمر ويعطي رأيه.