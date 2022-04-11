أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة جديدة أن تركيا هي البلد الذي يتعين على الفرد العمل فيه أطول وقت في العالم لشراء هاتف آيفون 13 برو.

قام مؤشر iPhone بحساب عدد الأيام التي تحتاجها للعمل لشراء iPhone جديد هذا العام، كما هو الحال كل عام.

وبناءً على ذلك، كانت تركيا الدولة التي كان على المواطنين العمل فيها عدد أيام أكثر لشراء iPhone.

ووفقا للمؤشر يتعين على المرء العمل 92.5 يوما في تركيا من أجل شراء ايفون 13 برو.

ويلي تركيا في القائمة الفلبين بعدد أيام 90.2 يوم، ثم البرازيل بـ79.2 يوم.

وبحسب القائمة، فإن الدول الثلاث الأولى التي يحتاج فيها المواطنون للعمل أقل أيام لشراء iPhone كانت سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا على التوالي.