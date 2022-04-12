أنقرة (زمان التركية) – تبلغ نسبة عجز تركيا عن توفير الأدوية الجديدة الحاصلة على اعتماد الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 79 في المئة، بسبب أزمة انخفاض قيمة الليرة.

تشير بيانات رابطة شركات الدواء في تركيا إلى نقص بعض الأدوية خلال فترة طويلة من العام الماضي.

يتم تحديث أسعار الدواء في تركيا مرة واحدة فقط سنويًا في حين أن سعر الصرف غير مستقر.

ومع تراجع قيمة الليرة التركية والاضطراب الذي يحدث بسعر الصرف، أحدث الفارق بين سعر اليورو المحدد للدواء وسعر الصرف على مدار العام الماضي، أزمة في توفير الأدوية.

متى حسام أوغلو، رئيس رابطة شركات الدواء التي تمثل 50 في المئة من سوق الأدوية في تركيا، قال إنه يتوجب على الحكومة تحديث أسعار الأدوية الجديدة على وجه الخصوص.

أضاف قائلا: “يجب عدم إغفال أن هذا القطاع يعتمد على العملة الأجنبية من جوانب عدة كي يتمكن من مواصلة توفير الدواء دون أي مشكلات. نعتقد أنه يتوجب تحديث الأسعار مرتين أو ثلاثة سنويا على الأقل لحين استقرار سعر الصرف”.

هذا ويشير تقرير الرابطة إلى عدم إدراج تركيا أية أدوية جديدة ضمن نظام الاسترداد خلال عام 2020 وتوفيرها 21 في المئة فقط من الأدوية الجديدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.