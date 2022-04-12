أنقرة (زمان التركية) – شن عدد من اللاجئين السوريين هجومًا على مبنى إدارة الهجرة في مدينة شانلي أورفة جنوب شرق تركياْ.

بسبب الفوضى، اعتقلت الشرطة عددا من اللاجئين السوريين بينهم نساء.

في حي كارشياكا ببلدة خليلية حيث يقع مبنى إدارة الهجرة في شانلي أورفة، حدثت مناوشات بين الموظفين وعدد من اللاجئين السوريين من بينهم نساء، لرغبتهم في إنهاء إجراءات داخل إدارة الهجرة دون الحصول على موعد مسبق.

عناصر الأمن أخرجوا عددًا من المحتجين، ليحضروا لاحقا رفقة أقاربهم ويقوموا برشق مبنى إدارة الهجرة بالحجارة، مما أسفر عن إصابة إثنين من أفراد الأمن وتحطم نوافذ المبنى.

وعلى خلفية ذلك حضر عناصر الشرطة إلى موقع الحادث، وتم اعتقال 15 شخصا من بينهم عدد من النساء.

الشهر الماضي كشفت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة متروبول، أن 82 في المئة من الأتراك يرغبون في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على عكس موقف الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كشف أنه خلال عام 2021 تم منح 193 ألف و293 من أصل سوري الجنسية التركية، بينهم 84 ألفًا و 152 طفلًا.