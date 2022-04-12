أنقرة (زمان التركية) – تبين أن أحمد أوزال؛ نجل رئيس الوزراء التركي والرئيس الأسبق تورجوت أوزال، يخطط لتأسيس حزب سياسي جديد.

كشف هذه المعلومات يافوز دونات، الكاتب في صحيفة “صباح” التركية والمحسوبة على النظام الحاكم.

وأوضح دونات في مقاله أن أحمد أوزال اتخذ إجراءات لتأسيس حزب.

وأضاف دونات أن أحمد أوزال غير اسم حزب “الأول” الذي تم إنشاؤه سابقا إلى حزب “الوحيد”، وأصبح الأمين العام له.

كما أشار الكاتب الصحفي إلى أن أحمد أوزال سيعقد مؤتمرا بعد 3 أشهر ليعلن عن برنامجه الانتخابي.

وأكد دونات أن الحزب سيتكون من عدد كبير من النساء، فضلا عن بيروقراطيين كبار في السن واقتصاديين.

يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت رئيسة وزراء تركيا الأسبق وزعيمة حزب الطريق القويم تانسو تشيلر عن استعدادها لتأسيس حزب جديد أيضًا.

يذكر أن الرئيس الأسبق تورغوت أوزال كان زعيمًا محافظا متدينا، لكنه تبنى في السياسة نهجًا ليبراليا عمل على توسيع مجال الحريات في البلاد، وحاول كل من أتى من بعده من الزعماء، بمن فيهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، أن يقدم نفسه امتدادا أو وارثا له ليحصل على الدعم الواسع الذي حظي به الراحل.

هذا ويرى مراقبون أن الرئيس أردوغان كلف خلف الأبواب المغلقة كلا من تانسو تشيلر وأحمد أوزال بتأسيس حزبهما في مسعى لتتوجه أصوات المتدينين والمحافظين المنفصلين عنه إليهما بدلاً من أحزاب التحالف المعارض.