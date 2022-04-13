أنقرة (زمان التركية) – قررت بلدية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا البدء في توزيع قسائم خصومات على المواطنين للحصول خبز مخفض.

قسائم البلدية تمنح خصم بقيمة ليرة واحدة عند شراء رغيف الخبز، الذي ارتفع سعره إلى ليرتين و50 قرشا.

قسائم الخصومات أعدت بموجب البروتوكول الموقع بين البلدية وغرفة المخابز بالمدينة، حيث ستتولى خزانة البلدية سداد الفارق بموجب هذا البروتوكول.

الرئيس السابق لشعبة حزب الشعب الجمهوري بالمدينة، أوموت يلماز، قال: “يطلقون عليها قسيمة خصم، بينما نعتبرها نحن بطاقة تموين. من المحزن رؤية بطاقات التموين التي تظهر خلال فترات الحرب في عهد حزب سياسي يتولى الحكم منذ 20 عاما”.

على الصعيد الآخر رفضت رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، ادعاءات كون قسائم الخصومات هذه بمثابة بطاقات تموين.

وأوضحت شاهين أنهم سيقدمون 150 رغيف خبز بخصم ليرة شهريا إلى 126 ألف أسرة من أصحاب الدخل المنخفض قائلة: “بطاقة التموين هي وثيقة تحدد الكم اللازم شرائه من سلعة غير متوافرة بالأسواق. الخبز لا يشهد أي مشكلة في توافره، وما نفعله هو دعم للمواطن. سيتم أيضا تقديم حزمة مساعدات غذائية بقيمة 150 مليون ليرة خلال شهر رمضان الكريم”.