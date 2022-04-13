أنقرة (زمان التركية) – عرض زعيم حزب المستقبل التركي، تصريحات لرؤساء أحزاب بارزين في تركيا، يهاجمون فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما تحالف بعضهم معه لاحقا.

أحمد داود أوغلو، نشر مقطع فيديو بعنوان “شقيقي عضو حزب العدالة والتنمية لا تخف!”.

وتضمن الفيديو تصريحات سابقة لرئيس حزب الحركة القومية عضو التحالف الحاكم دولت بهشالي، ورئيس حزب الوطن، دوغو برينشاك، والقيادي بحزب العدالة والتنمية رجل الأعمال، أدهم سانجاك.

وبدأ التسجيل المصور بتصريحات سانجاك التي أوضح خلالها أن رجب طيب أردوغان هو الرئيس المشارك لمشروع الشرق الأوسط الكبير وأنه جاء بدعم أمريكي.

وتضمن الفيديو خطابات سابقة لداود أوغلو التي أفاد خلالها أن الحزب الحاكم لم يحقق أي إنجاز منذ أن سلم إدارة الحزب إلى بهشالي والسياسة الخارجية إلى برينشاك والاقتصاد إلى ألبيراق والتخطيط إلى أدهم سنجاك والإعلام والسياسة وإدارة البلاد إلى العصابات ومن يغتصبون حق اليتيم ولا يعرفون القانون واختار بقايا وصاية حفنة من الأشخاص عوضا عن رجال القانون الذين يعرفون ما يتوجب عليهم فعله وما لا يتوجب عليهم فعله.