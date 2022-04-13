أنقرة (زمان التركية) – سيلتقي فريق فنربخشه لكرة السلة منافسه نادي مكابي تل أبيب ضمن المباراة المؤجلة للأسبوع الثالث والعشرين للدوري الأوروبي لكرة السلة.

وستعقد المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:30 بتوقيت تركيا في ملعب Menora Mivtachim بمدينة تل أبيب.

ويحتل نادي فرنبخشة المرتبة الثانية عشر بعد فوزه في 10 مبارايات وخسارته 17 مباراة، كما أنه لا يتمتع بفرصة للتأهل لمرحلة الأدوار الإقصائية “بلاي أوف”.

وفي المقابل يحتل نادي مكابي تل أبيب المرتبة الخامسة بعد فوزه في 16 مباراة وخسارته 11 مباراة، حيث يتمتع النادي بفرصة للتأهل لمرحلة الأدوار الإقصائية.

وفي حال فوز نادي مكابي تل أبيب بهذه المباراة فإنه سيلتقي بفريق أولمبيا ميلانو الإيطالي، أما في حال فوز نادي فنربخشه التركي فسيلتقي بفريق ريال مدريد الإسباني.