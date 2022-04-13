القاهرة (زمان التركية) – كشف رئيس الدبلوماسية التركية، مولود جاويش أوغلو، أن نظيره المصري سامح شكري سيزور إسطنبول قريبا.

وقال وزير خارجية تركيا جاووش أوغلو، في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: “سألتقي بوزير خارجية مصر على مائدة الإفطار في إسطنبول، خلال رمضان الحالي، إذا لم يكن هناك أي طارئ”.

ولم يكشف وزير الخارجية التركي عن الموعد الدقيق للزيارة.

من جانبها، لم تعلن القاهرة عن زيارة للوزير سامح شكري إلى تركيا حتى اللحظة.

وكانت مصر وتركيا عقدتا العام الماضي لقائين دبلوماسيين على مستوى نائب وزير الخارجية في القاهرة وأنقرة، خلال مايو وسبتمبر 2021.

تركيا أبدت العام الماضي رغبتها القوية في إصلاح العلاقات مع مصر، وعلى إثر ذلك أمرت أنقرة نشطاء الإخوان وقنواتهم الفضائية المعارضة بعدم الإساءة إلى مصر، حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما اضطر أغلبهم إلى مغادرة تركيا.

استعادت تركيا مؤخرا علاقاتها السياسية مع الإمارات وإسرائيل بعد قطيعة لسنوات، ولا تزال تحاول إصلاح العلاقات مع مصر والسعودية أيضًا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال في ديسمبر الماضي، إن تركيا ستطرح مبادرة جديدة مع مصر وإسرائيل، مشابهة لتلك التي بدأتها مع الإمارات العربية المتحدة.

وقالت تقارير تركية الأسبوع الماضي إن أردوغان قرر تعيين صالح موتلو شين باعتباره القائم بأعمال السفير التركي في مصر.