أنقرة (زمان التركية) – رفعت الخطوط الجوية التركية بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة الذين من بينهم زوجة مسؤول كبير، بنحو 190 في المئة.

وبهذا سيصل إجمالي ما سيحصل عليه أعضاء مجلس إدارة الشركة، الذين من بينهم زوجة رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إلى 400 ألف ليرة خلال العام الجاري.

وشهد 29 مارس المنصرم انعقاد الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية التركية بمدينة إسطنبول.

وخلال الاجتماع أصدرت الجمعية العمومية قرارا بشأن بدل الحضور، حيث نص القرار على رفع بدل الحضور هذا العام بنحو 190 في المئة ليصبح 25 ألف ليرة بعدما كان يبلغ 8 آلاف و678 ليرة عقب الانقطاعات الناجمة عن الجائحة خلال العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت زوجة فخر الدين ألتون، التي تترأس وقف الشباب والخدمات التعليمية التركي، أنها تنازلت عن راتبها من الخطوط الجوية التركية خلال فترة الجائحة عام 2020.

جدير بالذكر أن عائلة ألتون رفعت دعوى قضائية ضد نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمانأوزجور أوزال، على خلفية كشفه أن خمسة من عائلة واحدة يحصلون على مقابل مادي من الخطوط الجوية.

ووفق الأوراق الرسمية التي تلقتها المحكمة حصلت زوجت ألتون على راتبها من الخطوط الجوية التركية منذ مطلع عام 2021. كما يحصل فخر الدين ألتون على راتب من جامعة ماناس بجانب عضويته في مجلس إدارة بورصة إسطنبول.