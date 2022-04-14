أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أوروبا يجب أن تنظر في منطقة أوسع للسلام والتعاون الاقتصادي وحرية الحركة.

وأوضح ماكرون خلال تصريحات له مع مجلة “Le Point” الفرنسية، أن على أوروبا إعادة النظر في علاقاتها مع تركيا وروسيا من أجل الاستمرار في العيش بسلام، حيث قال: “من المهم أن تعيد أوروبا التفكير في علاقاتها مع تركيا وروسيا، وإلا فلن تستطيع أوروبا العيش بسلام”.

كما أشار ماكرون إلى أن تركيا لديها أيضًا مشاكل مع دول مثل المملكة العربية السعودية وإيران.

وفي معرض الإعراب عن أن تركيا لا ينبغي أن تدير ظهرها للغرب على المدى الطويل، قال ماكرون إن ضعف الغرب شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بدء حرب ضد أوكرانيا.