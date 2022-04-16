موسكو (زمان التركية) – أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، تدمير مصنع إصلاح الدبابات في العاصمة كييف، بسلاح عالي الدقة بعيد المدى من الجو.

يأتي ذلك بعد تحذير روسي الجمعة، بالرد على هجمات أوكرانية مزعومة في روسيا.

قال كوناشينكوف “لقد ضربنا مصنع إصلاح الدبابات في كييف وورشة إصلاح المعدات الفنية العسكرية في ميكولايف بسلاح جوي بعيد المدى عالي الدقة”.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية أصابت 16 هدفا بصواريخ عالية الدقة من الجو خلال الليل، بما في ذلك ترسانات الصواريخ والمدفعية، ونظام صواريخ الدفاع الجوي، ومستودعات الآليات العسكرية، وبعض الوحدات العسكرية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن طائرة أوكرانية من طراز Su-25 أُسقطت حول مستوطنة إيزيوم، وقال “قصفت وحدات المدفعية والصواريخ الروسية 811 هدفًا، بما في ذلك 43 مركز قيادة للقوات الأوكرانية، و8 قوافل تحتوي على وقود للمعدات العسكرية، و760 مناطق جمع القوى العاملة للعدو”.

وأوضح كوناشينكوف أنه تم حتى الآن تدمير 133 مروحية و458 طائرة بدون طيار و246 منظومة صواريخ للدفاع الجوي و252 قاذفة صواريخ متعددة البراميل و 981 مدفع هاوتزر وهاون وألفي 146 مركبة عسكرية خاصة تابعة للجيش الأوكراني.