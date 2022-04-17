القاهرة (زمان اتركية)ـ قدمت الصين شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لجامعة الدول العربية في إطار تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين لمكافحة انتشار الجائحة.

تضمن الشحنة المهداة إلى الجامعة، عدداً من الكمامات الطبية بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الوقائية.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام أعرب عن بالغ شكره وتقديره للجانب الصيني على هذه اللفتة الكريمة، والإشادة بالمساعدات التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية للدول العربية، وللأمانة العامة للجامعة، سواء من اللقاحات أو من المستلزمات الطبية بأنواعها.

وأشار المصدر إلى أن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تحرص على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، بما في ذلك “مبادرة الحزام والطريق”، وأنها تثمن الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية وإيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يعزز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً في هذا السياق إلى القمة العربية الصينية الأولى المزمع عقدها هذا العام من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين.

وبدوره أشاد السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية بقوة علاقات الصداقة العميقة بين الجانبين مؤكداً على حرص الجانب الصيني على توطيد أواصر التعاون مع الجامعة العربية في مختلف المجالات، والإعداد المشترك للقمة الصينية العربية الأولى. إن الصين تدعم الدول العربية في اتباع طريق الوحدة وتطوير الذات، وتولِّي زمام الأمور فيما يتعلق بتقرير مصيرها، موضحا أن الصين تدعم جامعة الدول العربية للقيام بدور أعظم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وإيجاد تسوية سياسية للقضايا الساخنة. كما أن الجانب الصيني مستعد للعمل مع الدول العربية لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.