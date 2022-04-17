أنقرة (زمان التركية) – كشف مركز تابع لاتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا، عن نتائج مسح الجوع والفقر لشهر مارس، في ظل بلوغ التضخم النقدي معدلات مرتفعة.

مركز أبحاث اتحاد المعادن المتحد التابع للاتحاد، قال إن حد الجوع وصل إلى 4 آلاف 453 ليرة، وحد الفقر 15 ألف و405 ليرة.

وبحسب تقرير المركز، فإن الإنفاق الشهري على نظام غذائي صحي لأسرة مكونة من أربعة أفراد يبلغ 4 آلاف و 453 ليرة لشهر مارس، وهذا الرقم هو فقط الحد الأدنى للمبلغ الذي ينبغي تخصيصه للطعام.

ويوضح التقرير أنه تختلف كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها كل فرد من أفراد الأسرة من أجل تناول طعام صحي.

وذكر أن المعدل الشهري للطعام الذي يجب أن يستهلكه الرجل البالغ لاتباع نظام غذائي صحي هو 1،210 ليرة، فيما تحتاج المرأة البالغة إلى 1،158 ليرة من أجل تغذية متوازنة، ويحتاج الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا إلى 1،266 ليرة، والطفل الذي يتراوح عمره بين 4 و6 سنوات 820 ليرة، وبالتالي فمن أجل ضمان تناول نظام غذائي صحي، ستتكلف ميزانية الأسرة في المتوسط مبلغ 4 آلاف 453 ليرة.

وإلى جانب النفقات على التعليم والصحة والإقامة والترفيه والتدفئة والنقل، يصل مبلغ الإنفاق الذي تتكلفه الأسرة شهريا 15 ألفًا و405 ليرة.

ويضيف التقرير أن الحليب ومنتجات الألبان كانت الأعلى تكلفة في النفقات اليومية في مارس 2022، بمتطلبات إنفاق تبلغ 46.95 ليرة تركية.

وبلغ الحد الأدنى من النفقات المطلوبة لمجموعة اللحوم والدجاج والأسماك 31.03 ليرة تركية.

فيما بلغ حجم الإنفاق اليومي المطلوب على الخضار والفواكه 25.04 ليرة، والخبز 11.64 ليرة.

وتنفق الأسرة التركية على الزيوت والسمن 10.21 ليرة يوميا، و2.91 ليرة على البيض و6.90 ليرة على السكر والعسل والمربى والدبس.

بسبب التضخم النقدي المرتفع، تراجعت قدرة المواطنين الشرائية في تركيا.

مؤخرًا أقرت البرلمانية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خوليا أتشي نرجس، بغلاء المعيشة ووجود أزمة اقتصادية في تركيا، وشددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى خلال شهر يوليو القادم.

وصل معدل التضخم في تركيا إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم، هي ليتوانيا بنسبة 15.6%، ثم استونيا بنسبة 14.85، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوروبية في معدلات التضخم.