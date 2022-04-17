أنقرة (زمان التركية) – أعلنت روسيا إلغاء القيود المفروضة على بعض واردات الفاكهة والخضروات من تركيا.

خدمة الحجر الصحي للحيوانات والنباتات الروسية، ذكرت في مرسوم أنه تم إلغاء القيود المفروضة على استيراد العنب والبرتقال والفلفل والجريب فروت من تركيا.

وأشار المرسوم إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على نتائج الدراسات المعملية التي أجراها خبراء الهيئة، حيث كشفت أن تلك المنتجات لم تتخطى مستويات المواد الضارة المسموح بها.

وأكدت خدمة الحجر الصحي للحيوانات والنباتات الروسية أن وزارة الزراعة والغابات التركية أجرت فحوصات على الفواكه والخضروات التي تتضمن مواد غريبة كمبيدات الآفات.

هذا وسيسمح هذا القرار لتركيا باستئناف تصدير بعض المنتجات السابق حظرها إلى روسيا مرة أخرى.

يأتي رفع الحظر الروسي عن الواردات التركية في ظل فرض عقوبات غربية اقتصادية على روسيا لا تشارك فيها تركيا.