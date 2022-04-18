أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة في سعر لتر الديزل، بقيمة ليرة و79 قرشا.

وبهذا ارتفع سعر لتر الديزل في إسطنبول من 20.23 ليرة إلى 22.02 ليرة، وفي أنقرة وإزمير من 20.31 ليرة إلى 22.1 ليرة اعتبارا من منتصف ليلة السبت.

وأسفرت الأزمة الروسية-الأوكرانية عن تجاوز سعر برميل نفط برنت حاجز 130 دولار ليتراجع بعدها بفضل جهود الحوار إلى 98 دولار.

ومع تجدد التوترات عاود برميل نفط البرنت الارتفاع ليسجل 111 ليرة خلال يوم واحد.

وأثار هذا الأمر توقعات بارتفاع أسعار الوقود داخل تركيا. وبالفعل أقرت السلطات التركية زيادة في سعر لتر الديزل اعتبارا من منتصف ليلة أمس بواقع ليرة و79 قرشا.

كيف يحتسب سعر الوقود في تركيا؟

تتولى محطات الوقود تحديد الأسعار بالاعتماد على التغييرات في سعر صرف الدولار، ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة بسوق البحر المتوسط الذي يضم أيضا تركيا.

وتتفاوت الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع بموجب هذه الحسبة بنسب سبيك وفقا للشركة والمدينة وذلك بسبب الحرية التنافسية.

وتشير معدلات التضخم إلى تصدر البنزين والديزل قائمة أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار خلال شهر مارس/ آذار الماضي مما دفع النقل إلى احتلال المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار ضمن النفقات الأساسية.

وعقب التقدم ببلاغ ضد اتحاد ملاك محطات الطاقة التركي، وهو الاتحاد الوحيد الذي يكشف مبكرًا التغيير في أسعار الهيئة التنسيقية لسوق الطاقة، أعلن الاتحاد أنه لن يعلن للرأي العام التغييرات في أسعار الوقود لحين انتهاء الدعوى القضائية.