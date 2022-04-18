أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، معظم أورهان، عن انتحار شاب يدعى هارون تيتز بسبب البطالة والديون وذلك بعد رفض طلب تعيينه.

وكان تيتز قام بافتتاح مركزًا لتقديم دروس تعليمية خاصة في حي ماراش بمدينة فان، غير أنه سقط في شباك الاقتراض عندما لم تسير أعمال المركز على ما يرام.

وخلال تغريدةعلى تويتر ذكر أورهان أن مواطن آخر أقدم على إنهاء حياته بسبب السياسة التمييزية التي تتبعها السلطات والبطالة واليأس.

أضاف قائلا: “هارون تيتز البالغ من العمر 25 عاما هو مدرس لم يتم تعيينه وأقدم اليوم على الانتحار بمدينة فان”.