أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن طائرة الشحن التي تزعم روسيا إسقاطها في منطقة أوديسا، ليست طائرة أوكرانية بل طائرة شحن تركية كانت في طريقها إلى بولندا.

في السياق ذاته، قال خبير أمني يدعى أندي سكولليك عبر تويتر أن وسائل الإعلام الروسية تتحدث عن إسقاط القوات الروسية لطائرة أوكرانيا محملة بكم كبير من الأسلحة الغربية، غير أن تلك الطائرة ليست أوكرانية مفيدا أن المنطقة كانت تشهد تحليق لطائرات إحدى الدول الأعضاء في حلف الناتو فقط.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أعلن يوم الأحد سيطرتهم على الجزء الأكبر من مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، وذكر أنه تم إسقاط طائرة شحن عسكرية تابعة لأوكرانيا كانت تحمل الأسلحة المقدمة من الدول الغربية.

وفي حال صحة الادعاءات بشأن إسقاط طائرة تركية، فإن تلك الواقعة قد تأجج التوترات بين تركيا وروسيا.