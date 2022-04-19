أنقرة (زمان التركية)ـ أعلنت اليونان احتجاز ناقلة النفط الروسية بيجاس PEGAS بخليج كاريستوس، بسبب انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي من قبل السفن الروسية.

كان من المقرر أن تقوم ناقلة النفط الروسية بتفريغ حمولتها في جزيرة بيلوبونيز، لكنها عانت من عطل ميكانيكي، وفي 14 أبريل تم سحبها إلى خليج كاريستوس بواسطة قاطرة يونانية.

قالت صحيفة كاثمريني إن شركة بيجاس التي ترفع العلم الروسي كانت في طريقها إلى بيلوبونيز لنقل شحنتها من النفط إلى سفينة أخرى عندما واجهت طقسًا سيئًا وأبحرت إلى بر الأمان في خليج قبالة بلدة كاريستوس الساحلية في جنوب إيفيا ، حيث تم اعتراضها. .

ذكرت وكالة رويترز أن طاقم السفينة 19 فردًا، بينما نقلت أيضًا عن مسؤول في خفر السواحل قوله إن السفينة قد تم الاستيلاء عليها، وليس حمولتها النفطية.

الاتحاد الأوروبي لم تحدد بوضوح كيفية تطبيق العقوبات ضد الشحن الروسي، لذلك فإن مدة الاحتجاز غير واضحة.