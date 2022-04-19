أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إسماعيل تانار، إن الزيادة التي شهدتها الرواتب في تركيا أصبحت بلا معنى بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح تانار خلال رده على أسئلة الصحفيين في برنامج على قناة قيصري، أنه قام بجولة في القرى، وتلقى شكاوى بخصوص أن أسعار “البذور والأسمدة والديزل باهظة الثمن”.

وأضاف تانار: “مع الزيادة السريعة في معدل التضخم في الفترة الأخيرة، يبدو أن كلاً من مزارعينا وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين في مأزق”.

وأكد تانار أن الزيادات التي أضيفت إلى رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور وموظفي الخدمة المدنية تذوب مع التضخم.

وطالب نائب حزب العدالة والتنمية بالعمل على راحة المتقاعدين والموظفين الحكوميين والجميع.

يذكر أن التضخم السنوي في تركيا سجل خلال مارس 61.14٪، ولكن مجموعة أبحاث التضخم، المكونة من باحثين مستقلين، أكدت أن هذا المعدل بنسبة 142.63 في المائة.