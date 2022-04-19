أنقرة (زمان التركية)ــ قرر مواطنين الفرار من تركيا بطريقة مثيرة، حيث استخدما طائرة شراعية بمحرك، للعبور إلى اليونان.

ذكرت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية أن الطائرة سقطت في شرق البحر المتوسط ​​قبالة جزيرة “إيفيا” يوم السبت.

أضافت الصحيفة أن حرس السواحل اليوناني عثروا على شرطيين سابقين عمر أحدهما 32 والآخر 33 عاما على شاطئ بالقرب من بلدة كاريستوس في إيفيا خوفا من التعرض لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت الآلاف.

ومن ثم تم نقل الشرطيين السابقين إلى المستشفى واعتقالهما بسبب عدم حيازتهما لوثائق سفر، وفقًا لمسؤول في خفر السواحل.

قالت صحيفة كاثيميريني إن الشرطيين الذين سعيا إلى دخول اليونان المجاورة بشكل غير قانوني من المتوقع أن يطلبا اللجوء، لكنهما لم يفعلا ذلك بعد.

وتم اعتقال رجلين تركيين من قبل السلطات اليونانية ويواجهان خطر الترحيل.

أبلغ الاثنان السلطات اليونانية أنهما غادرا مقاطعة إزمير الساحلية غرب تركيا متجهين نحو أثينا في محاولة للسفر إلى بلد آخر، لكن وقود طائرتهما الشراعية نفذ وسقطت في البحر.

بعد محاولة الانقلاب المزعومة في تموز (يوليو) 2016، فصل الآلاف من وظائفهم بمن فيهم عناصر الجيش والشرطة، وبسبب الملاحقات الأمنية بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية، فر آلاف الأتراك إلى اليونان بما في ذلك ثمانية جنود أتراك طلبوا اللجوء السياسي هناك.

تنطلق العديد من الرحلات المحفوفة بالمخاطر إلى اليونان عبر نهر مريج الفاصل بين البلدين، والذي غرق فيه العشرات من الأتراك مؤخرًا.