أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” في تركيا، بنسبة 460% خلال السنوات العشر الماضية.

تشيغدام شيمشاك من منصة الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق، أدلت ببيان فيما يتعلق بزيادة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في تركيا.

وأوضحت شيمشاك أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية زادت بسرعة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تركيا هي البلد الوحيد الذي زادت فيه الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 460 في المائة في السنوات العشر الماضية.

وذكرت شيمشاك، أنه وفقًا للبيانات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، في عام 2000، تم تشخيص إصابة 168 شخصًا بفيروس نقص المناعة البشرية.

كان هذا الرقم 3 آلاف و 248 في عام 2019، حيث يتم تشخيص 9 أشخاص بفيروس نقص المناعة البشرية يوميًا في تركيا.

وأكدت شيمشاك أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة على مدى سنوات هي قلة اهتمام الدولة بفيروس نقص المناعة البشرية وطرق انتقاله وخيارات العلاج.

وطالبت شيمشاك بضرورة فتح مراكز الاستشارة والاختبار التطوعية في العديد من المدن التركية مثل ديار بكر وغازي عنتاب وفان وقيصري وقونيا وأنطاليا وأضنة وطرابزون وسامسون وإسكي شهير وأيضًا في أرضروم وزونغولداك ودينيزلي وسيواس وتشاناكالي وتكيرداغ.

يذكر أن تركيا ينتشر فيها بيوت الدعارة المرخصة، فيما تعمل أخرى بدون ترخيص.