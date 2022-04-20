أنقرة (زمان التركية) – أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا، تعيين ممثلا لها في فرع بنك الزراعة التركي بالبلاد.

وأوضحت الهيئة التي تتولى الرقابة على البنوك في ألمانيا، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية عدم التزام البنك التركي بقرار الهيئة المتعلق بمطابقة أنشطة البنك لقانون غسيل الأموال.

وكانت هيئة الرقابة المالية الألمانية أصدرت في أغسطس العام الماضي قرار بتقييد أنشطة بنك الزراعة التركي عقب التحقيقات والإجراءات الرقابية التي تم اتخاذها ضد البنك.

وجاء هذا القرار بسبب موقف البنك المنافي للشفافية ومبادئ المنظومة البنكية.

هذا وتخضع تعاملات البنك لرقابة السلطات الألمانية منذ عام 2018 للاشتباه في تحويل أموال غير مشروعة إلى تركيا عبر البنك.