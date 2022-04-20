أنقرة (زمان التركية) – ألحق مجهولون ضررا بـ “الباب الأمبراطوري” لمسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول.

المجلس التنفيذي لمؤسسة تاريخ الفن التركية أعلن يوم الاثنين في سلسلة تغريدات على تويتر أن الباب، المصنوع من خشب البلوط وإطاره البرونزي، قد تضرر.

ونشرت مؤسسة تاريخ الفن صورة تظهر الأضرار التي لحقت بالباب على يد مجهولين، موضحة أن حارس الأمن المناوب أبلغهم بأنه لا علم له بالحادث.

وأفاد مسؤولون في المؤسسة أنهم تحدثوا بعد الحادثة إلى كبير ضباط الأمن في آيا صوفيا، مؤكدين له أن إتلاف مثل هذا النصب التاريخي من الدرجة الأولى، جريمة وكان يجب تحديد مرتكبيها والتعرف عليهم من خلال الكاميرات الأمنية.

من جانبه، قال الضابط لمسؤولي المؤسسة إنه لا تتوافر لقطات أمنية للحادث، معتبرا أن ما حدث للباب الأمبراطوري ليس مشكلة كبيرة، متعهدا بأنهم سيصلحون الأضرار التي لحقت بالباب.

وعندما شدد مسؤولو المؤسسة على أنهم سيحيلون القضية إلى المدعي العام للعثور على المجرمين، واجهوا اتهامات من الضابط بـ “سوء النية” و”الرغبة في الاستعراض”.

وقالت مؤسسة تاريخ الفن في تغريداتها: “لن نقبل أبدًا أن يكون مثل هذا الشخص مسؤولا عن مسجد آيا صوفيا، أحد أهم الأعمال المعمارية في العالم. سنقوم بتقديم شكاوى منفصلة لتحديد أولئك الذين أتلفوا الباب التاريخي وإقالة هذا الضابط من وظيفته. إننا نطالب بفتح تحقيق في أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن مسجد آيا صوفيا يشهد هذا العام إقامة أول صلاة تراويح منذ 88 عاما.