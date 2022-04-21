أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الأشخاص العاجزين عن سداد ديونهم الائتمانية والشخصية للبنوك في تركيا وفق بيانات حديثة، ما يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية بمرور الوقت.

وتشير بيانات اتحاد البنوك التركي إلى ارتفاع عدد غير القادرين على سداد ديونهم للبنوك إلى 367 ألف شخص هذا العام، بعدما كان الرقم يبلغ 132 ألف شخص خلال الشهرين الأولين من العام الماضي.

واعتبارا من نهاية فبراير/ شباط هذا العام بلغ إجمالي الأشخاص المتخذ بحقهم إجراءات قانونية لعجزهم عن سداد ديونهم نحو 4 ملايين و138 ألف شخص.

وتعكس بيانات مركز المخاطر باتحاد البنوك التركي بلوغ عدد الأشخاص المتخذ بحقهم إجراءات قانونية بسبب ديونهم الشخصية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 189 ألف شخص.

وخلال الفترة عينها بلغ عدد الأشخاص الذين تتواصل عملية ملاحقتهم قانونيا مع البنوك بسبب ديونهم الشخصية وديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم حوالي 4 ملايين و138 ألف و581 شخصا.

وكان الرقم يبلغ 3 ملايين و460 ألف و500 شخص خلال شهر فبراير/ شباط من العام الماضي.

يذكر أنه بحلول الثلاثين من سبتمبر/ أيلول عام 2021، استعادة البنوك قدرتها على متابعة القروض المتعثرة، بعد أن كانت هناك مهلة ممنوحة للمدينين بسبب ظروف وباء كورونا.

واعتبارا من فبراير/ شباط هذا العام ارتفع حجم المستحقات على القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان بنحو 55 في المئة ليسجل 29.5 مليار ليرة.

واعتبارا من نهاية عام 2019 وحتى نهاية عام 2021 لم تسجل القروض المتعثرة تغييرا ملحوظا وظلت تتراوح بين 149 و151 مليار ليرة غير أنها ارتفعت مؤخرا إلى 162 مليار ليرة.