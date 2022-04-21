أنقرة (زمان التركية) – فاز المؤذن التركي محسن كارا، بالمركز الأول في مسابقتي أفضل تلاوة للقرآن ورفع الآذان التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

محسن كارا، مؤذن في بلدة شاركيشلا بولاية فان التركية.

خلال مشاركته في مسابقة “عطر الكلام” أبهر كارا المستمعين بصوت الآذان الذي رفعه خلال المرحلة النهائية، التي بلغها متفوقا على آلاف المتنافسين من 80 دولة حول العالم.

وسبق وأن حصد كارا، الذي تخرج من جامعة الأزهر في مصر، جوائز في الكثير من المسابقات.

هذا واحتل ألبجان شالك، مؤذن مسجد أميرجان بمدينة إسطنبول، المرتبة الثانية بمسابقة رفع الآذان.

وقال كارا عبر تويتر “أحمد الله حمدا لا منتهى له على الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الأذان التي نظمت في مدينة الرياض، وأشعر بسعادة أخرى لأن أكون مع أخي ألب جان تشليك الفائز بالمرتبة الثانية في نفس المسابقة”.