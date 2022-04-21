لندن (زمان التركية)ــ احتفت صحيفة ديلي ستار DAILY STAR الإنجليزية باللاعب الدولي المصري محمد صلاح.

دايلي ستار قالت إن محمد صلاح لم يسبقه رياضي عربي في تحقيق مجد إعلامي في الصحافة البريطانية كهذا المجد السامي الذي حققة اللاعب المعروف في الأوساط البريطانية الرياضية وغير الرياضية باسم “مو صلاح MO SALAH”.

أضافت الصحيفة أنه: من المذهل أن تخترق نجومية مو صلاح كل الأفاق والأعراف البريطانية.

صدر الملحق الرياضي لصحيفة دايلي ستارDAILY STAR اليومية البريطانية

بصورة الملك الفرعوني وبالمانشيت OH MO SALAH تلاعبا بالعبارة الانجليزية الشهيرة OOH MY GOD “يا إلهي!!.