أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق سفاسبور التركي على نظيره ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف.

في المباراة الأولى من نصف نهائي الكأس التركي، واجه أيتميز ألانيا سبور وسيفاسبور بعضهما البعض، كان سيفاسبور الضيف المبتسم في القتال في ملعب مدارس بهتشهير.

وتقدم المضيف الانياسبور بهدف ايمري اكبابا في الدقيقة السادسة، حيث سجل إمري، الهداف التاريخي للنادي، 12 هدفًا و 6 تمريرات حاسمة في 32 مباراة هذا الموسم.

وحقق ألانيا سبور التعادل مع مصطفى يطاباري في 41، والذي حصل أيضا على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 59 من المباراة.

وفي الوقت الإضافي من الشوط الثاني، تقدم سيفاسبور بنتيجة بهدفين مقابل هدف كريم أتاكان كيسجين وحصل على النتيجة الأفضل قبل مباراة الإياب.

وفي الدور نصف النهائي الذي سيقام وفق أسلوب الإقصاء المزدوج تقام مباريات الإياب في 10 أو 11 أو 12 مايو.

ويقام نهائي كأس تركيا يوم الخميس 26 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي.

وسيكون للفريق الفائز بالكأس الحق في المنافسة في الدوري الأوروبي UEFA في موسم 2022-2023.