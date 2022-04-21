أنقرة (زمان التركية) –يشارك وزير المالية التركي نور الدين نبطي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي لربيع عام 2022، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بجانب اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

وعلى هامش مشاركته في مؤتمر “مجلس الأعمال للتفاهم الدولي”، الذي يعد أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني لعالم الأعمال والاقتصاد بالولايات المتحدة، اجتمع نبطي بمسؤولين بارزين لشركات تعمل في مجالات البنوك والمالية والبنية التحتية والخدمات الصحية.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي صرح الوزير أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة الشركات واستثماراتها الحالية والقادمة في تركيا، قائلا: “مرة أخرى قدمت لهم معلومات بشأن المشهد الاقتصادي لتركيا وما ينبغي عليهم الاستثمار بها”.

وأضاف نبطي أن الجلسة الأولى لاجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين شهدت التأكيد على أهمية التكاتف ضد التداعيات السلبية والمخاطر التي تهدد التعافي وذلك في ضوء التطورات بأسعار السلع والضغوط التضخمية العالمية.

وذكر وزير المالية التركي أنه سلط الضوء أيضا خلال جلسة أخرى على الهشاشة التي تسببت فيها جائحة كورونا بالدول ذات الدخل المنخفض وفي مقدمتها مستويات الاقتراض العالمية، قائلا: “كشفنا عن أولوياتنا السياسية للقضاء على هذه الهشاشة وأبرزنا الحاجة إلى الانتباه لأوضاع محددة للدول خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها”.

وخلال تغريدة أخرى أشار نور الدين نبطي إلى اجتماعه بوزير المالية والاقتصاد الإيطالي، دانييل فرانكو، مفيدا أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات القوية القائمة بين البلدين وسبل تطوير التعاون بينهما في القضايا المالية والاستثمارية.

هذا وأوضح نباتي أن لقائه مع وزير المالية السنغافوري، لورانس وونغ، تضمن بحث التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.