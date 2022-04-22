دمشق (زمان التركية) – أكدت سورية أنه “لا وجود لأي اتصالات مع النظام التركي وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع نظام إرهابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم”.

وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة “سانا” أنه “بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية التي تشنها قوات نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان على المواطنين السوريين في الشمال السوري بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية التابعة له يحاول هذا النظام كعادته أن ينشر تارة أو يسرب تارة أخرى أخباراً ملفقة يدعي فيها حصول اتصالات على مستويات مختلفة بين الحكومة السورية وبين أفراد من النظام التركي مرة على المستوى الأمني ومرة على المستوى السياسي”.

وأضاف المصدر: “آخر تلك الأكاذيب ما صرح به وزير خارجية النظام التركي من إمكانية التعاون مع سورية في مكافحة الارهاب وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على الانفصال التام عن الواقع الذي أصاب هذا النظام الاخونجي كاملاً وأن آفة الكذب والتلفيق لم تعد تقتصر على أردوغان بل انتشرت هذه العدوى لمسؤولين اخرين في نظامه”.

وأكد المصدر أن “الجمهورية العربية السورية تنفي كل هذه التصريحات والأخبار والتسريبات جملة وتفصيلاً وتعتبرها نوعا من أنواع الهذيان السياسي من هذا النظام وأن سوريا ستعلن وبشكل شفاف عن أي تعاون إن حصل مع أي جهة كانت”، مشددا على أنه “لا يمكن لسوريا أن تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع نظام إرهابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم”.