أنقرة (زمان التركية) – اتهمت تركيا “حزب العمال الكردستاني” الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها منظمة “إرهابية”، بالهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين شمال غربي البلاد الأربعاء.

وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مقابلة عبر قناة “إن تي في” التركية الخاصة “حددنا منفذي الهجوم.. إنه الحزب الشيوعي الماركسي – اللينيني، وهو منظمة إرهابية على صلة بـ”حزب العمال الكردستاني” الذي يعمل كمقاول فرعي”.

والحزب الشيوعي الماركسي – اللينيني محظور في تركيا لأنه مصنف منظمة “إرهابية”.

وأعلنت السلطات التركية الأربعاء مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح في انفجار استهدف حافلة تقل حراس سجن في مدينة بورصة الصناعية بشمال غرب تركيا.

وانفجرت عبوة أخرى الخميس في حي ناء في اسطنبول بدون سقوط ضحايا، قرب مبنى يضم منظمة “توغفا” للشباب التي أنشأها بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونسب صويلو الهجوم الثاني إلى “حزب الكومونة الثوري” وهو منظمة أخرى متصلة بـ”حزب العمال الكردستاني”، بحسب قوله.

وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات في العام 2016 تبناها تنظيم “داعش” و”حزب العمال الكردستاني”.

وجاءت الهجمات الأخيرة في سياق هجوم جوي وبري تشنه أنقرة منذ الاثنين ضد “حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق حيث يملك التنظيم قواعد ومعسكرات تدريب.