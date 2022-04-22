أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة أن العملية الجديدة “قفل المخلب​​​​​​” التي ينفذها الجيش التركي في شمال العراق، ستستمر حتى إزالة التهديد الإرهابي من المنطقة.

وقال أكار في حديث لقناة “خبر تورك” التلفزيونية إن “العملية تهدف إلى القضاء على التهديد الإرهابي من مصدره، وهدفنا الأساسي هو تحييد كل الإرهابيين حتى النهاية وتخليص بلادنا من هذه الآفة الإرهابية”.

وأضاف أن تركيا لا تطالب بأراض أجنبية وتبدي احتراما لوحدة أراضي العراق واستقلاله وسلامته.

وأشار الوزير التركي إلى أن تنفيذ مهام المرحلة الأولى من العملية تم بنجاح، وقال: “لقد حققنا أهدافنا وستستمر العملية”.

وفي 18 أبريل أعلنت تركيا عن إطلاق عملية “قفل المخلب​​​​​​” ضد “بي كا كا” في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمالي العراق، لافتة إلى أن “هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم”. وتحدثت الدفاع التريكة في وقت سابق عن تحييد نحو 30 عنصرا من “بي كا كا” منذ بدء العملية.