أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إن الدخل القومي في تركيا، انخفض بشكل خطير خلال الست سنوت الماضية.

داود أوغلو شارك على تويتر رسما بيانيا يوضح الانخفاض الحاد في الدخل القومي.

رئيس وزراء تركيا الأسبق الذي ترك المنصب في 2016، قال إن الدخل القومي الذي كان 864 مليار دولار في عام 2015، انخفض إلى 804 مليار دولار في عام 2021.

وأضاف داود أوغلو: “بينما كان من المقرر أن تكون تركيا في المراكز العشرة الأولى وفقًا لرؤية 2023، فقد أصبحت دون الـ 20”.

وأكد داود أوغلو أن الحكومة أثقلت ظهر الشغب بتكلفة المعيشة الغالية والدخل المنخفض.

وأشار داود أوغلو إلى أن كل الأحلام الخاصة بالاقتصاد تتطاير بسبب التضخم.

تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا خلال مارس الماضي، 61 بالمئة وهو مستوى قياسي غير مسبوق.