أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها ستزيد عدد الرحلات الأسبوعية بين تركيا وإسرائيل إلى 89 رحلة.

فيما يستمر تطبيع العلاقات التركية-الإسرائيلية، أعلنت الخطوط الجوية التركية أن شركة “الأناضول” للطيران، ستزيد رحلاتها إلى إسرائيل.

وأوضحت خطوط الطيران التركية، أنه ستكون هناك 89 رحلة أسبوعية بين إسرائيل وتركيا في الصيف.

وأضافت أنه من بين المدن التركية التي ستنظم لها رحلات جوية، إسطنبول وأنطاليا وموغلا.

وتنظم الخطوط الجوية التركية حاليًا ما مجموعه 56 رحلة أسبوعية، مع 6 رحلات يومية من مطار تل أبيب بن غوريون إلى مطار إسطنبول ورحلتان يوميًا من مطار بن غوريون إلى مطار صبيحة جوكتشين.

بينما تنظم شركة الأناضول، المملوكة لشركة الخطوط الجوية التركية، 56 رحلة في الأسبوع.